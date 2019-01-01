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Ирина Слуцкая родила третьего ребенка

Сегодня, 03:43
Фигуристка Ирина Слуцкая вновь стала мамой.

Ирина Слуцкая родила третьего ребенка
О счастливом событии в своей жизни 40-летняя спортсменка рассказала в эфире шоу "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым. Выяснилось, дочка появилась на свет около месяца назад, однако звезда предпочла не афишировать эту новость, равно как и поначалу скрывала свою беременность: "Я боялась потерять ребенка, поэтому молчала. Но сейчас уже все произошло. Тьфу-тьфу-тьфу, все хорошо. Ребенок растет, щечки наедает, поэтому могу смело про это говорить. И похожа она на папу" - призналась Ирина.

Ирина Слуцкая родила третьего ребенка


Ирина Слуцкая родила третьего ребенка


Малышка стала первым совместным ребенком Слуцкой и её второго супруга бизнесмена Алексея Говырина. Также у фигуристки есть 8-летняя дочь и 11-летний сын от первого брака.

Ирина Слуцкая родила третьего ребенка

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Ключевые слова: Ирина Слуцкая

Количество просмотров: 598
Автор: Katarina

Автор фото: instagram.com, youtube.com

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