Малышка стала первым совместным ребенком Слуцкой и её второго супруга бизнесмена Алексея Говырина. Также у фигуристки есть 8-летняя дочь и 11-летний сын от первого брака.
Ирина Слуцкая родила третьего ребенка
Сегодня, 03:43
Фигуристка Ирина Слуцкая вновь стала мамой.
О счастливом событии в своей жизни 40-летняя спортсменка рассказала в эфире шоу "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым. Выяснилось, дочка появилась на свет около месяца назад, однако звезда предпочла не афишировать эту новость, равно как и поначалу скрывала свою беременность: "Я боялась потерять ребенка, поэтому молчала. Но сейчас уже все произошло. Тьфу-тьфу-тьфу, все хорошо. Ребенок растет, щечки наедает, поэтому могу смело про это говорить. И похожа она на папу" - призналась Ирина.
Малышка стала первым совместным ребенком Слуцкой и её второго супруга бизнесмена Алексея Говырина. Также у фигуристки есть 8-летняя дочь и 11-летний сын от первого брака.
Малышка стала первым совместным ребенком Слуцкой и её второго супруга бизнесмена Алексея Говырина. Также у фигуристки есть 8-летняя дочь и 11-летний сын от первого брака.
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Ключевые слова: Ирина Слуцкая
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Количество просмотров: 598
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram.com, youtube.com
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Автор фото: instagram.com, youtube.com
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