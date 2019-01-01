Певица Светлана Лобода снимает дочку Еву против её воли

Певица Светлана Лобода опубликовала в Stories видео. Оно не очень красивое по отношению к дочери Еве. Дело в том, что мама, сидя с дочкой в машине, просит её прочитать стих. Девочка не хочет и просит маму не снимать.

"Я для себя, давай", - говорит дочери Лобода."Мам, ну пожалуйста", - хмурится Ева."Я уже злюсь, давай", - нежно, но строго говорит Лобода.В итоге девочка садится ровно, выпрямляет осанку и читает стих.Несомненно, стихи для детей полезны, развивается память, дикция, артистизм. Но, если ребёнок не хочет, зачем врать, что видео не попадёт в Сеть и предназначено лишь для личного просмотра?Напомним, что на днях Светлана опубликовала ещё одно видео, где Ева говорит, что ждёт братика, намекая на третью беременности артистки. Лобода тут же выключает видео. При этом Светлана разместила видео не в Сторис, не во время Прямого эфира, а выложила в ленту.Если дочь что-то ляпнула случайно, то к чему такие яркие акценты?