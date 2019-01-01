Кот Анастасии Решетоваой разодрал руку Тимати

"Малыш растёт",- подписал фото Тимати.За день до этого новоиспечённый папа уже общался с котиком:"Обиделся на меня из-за того что я пару дней не обращал на него внимания и вечером забыл покормить. Дичь, но очень умная ))".Ну, и в завершении Анастасия Решетова опубликовала видео, показав, что творят коты в их доме.Напомню, что в данный момент у Насти и Тимура три кота и новорождённый сын.Самого первого и, по словам Насти, слабого котика они отдали сестре Решетовой ради его же безопасности.Сына тоже кому-нибудь отдадут? Например, Симоне?