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Кот Анастасии Решетоваой разодрал руку Тимати

Вчера, 14:40
Тимати опубликовал в Инстаграм шокирующие фотографии, которые людям, боящимся крови, лучше не смотреть. Оказалось, что один из котов Анастасии Решетовой разодрал руку Тимати до мяса.

Кот Анастасии Решетоваой разодрал руку Тимати
"Малыш растёт",

- подписал фото Тимати.

Кот Анастасии Решетоваой разодрал руку Тимати


Кот Анастасии Решетоваой разодрал руку Тимати


За день до этого новоиспечённый папа уже общался с котиком:

"Обиделся на меня из-за того что я пару дней не обращал на него внимания и вечером забыл покормить. Дичь, но очень умная ))".



Ну, и в завершении Анастасия Решетова опубликовала видео, показав, что творят коты в их доме.



Напомню, что в данный момент у Насти и Тимура три кота и новорождённый сын.

Кот Анастасии Решетоваой разодрал руку Тимати


Кот Анастасии Решетоваой разодрал руку Тимати


Кот Анастасии Решетоваой разодрал руку Тимати


Самого первого и, по словам Насти, слабого котика они отдали сестре Решетовой ради его же безопасности.

Сына тоже кому-нибудь отдадут? Например, Симоне?

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Ключевые слова: Тимати, Анастасия Решетова

Количество просмотров: 2 158
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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