Кот Анастасии Решетоваой разодрал руку Тимати

- подписал фото Тимати.
За день до этого новоиспечённый папа уже общался с котиком:
"Обиделся на меня из-за того что я пару дней не обращал на него внимания и вечером забыл покормить. Дичь, но очень умная ))".
Ну, и в завершении Анастасия Решетова опубликовала видео, показав, что творят коты в их доме.
Напомню, что в данный момент у Насти и Тимура три кота и новорождённый сын.
Самого первого и, по словам Насти, слабого котика они отдали сестре Решетовой ради его же безопасности.
Сына тоже кому-нибудь отдадут? Например, Симоне?