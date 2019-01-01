Наталья Подольская засветила беременный животик на корпоративе в Санкт-Петербурге

Днём Наталья опубликовала видео поездки на поезде в Питер, в котором заметила, что обычно летает на самолёте.
Позже, уже в отеле, Наталья разместила селфи-ролик, в котором крутится перед зеркалом, репетируя песню.
Заметно, что наряд сделан так, чтобы скрыть беременный животик.
И в заключении само выступление. Добавлю, что Наталья исполняет на корпоративе не только свои песни, но и легендарную композицию "Как на войне" группы "Агата Кристи":
Сама Наталья пока что не опровергала и не подтверждала догадки подписчиков. А как считаете вы - Наталья Подольская беременна вторым ребёнком?