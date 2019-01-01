Наталья Подольская засветила беременный животик на корпоративе в Санкт-Петербурге

По крайней мере в этом убеждены комментаторы в Инстаграм Наташи, среди которых есть люди, присутствовавшие на выступлении в Санкт-Петербурге 14 декабря 2019 года.Днём Наталья опубликовала видео поездки на поезде в Питер, в котором заметила, что обычно летает на самолёте.Позже, уже в отеле, Наталья разместила селфи-ролик, в котором крутится перед зеркалом, репетируя песню.Заметно, что наряд сделан так, чтобы скрыть беременный животик.И в заключении само выступление. Добавлю, что Наталья исполняет на корпоративе не только свои песни, но и легендарную композицию "Как на войне" группы "Агата Кристи":Сама Наталья пока что не опровергала и не подтверждала догадки подписчиков. А как считаете вы - Наталья Подольская беременна вторым ребёнком?