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Наталья Подольская засветила беременный животик на корпоративе в Санкт-Петербурге

Сегодня, 00:46
В сети опубликовано видео, после просмотра которого не остаётся сомнений в том, что Наталья Подольская ждёт второго малыша.

Наталья Подольская засветила беременный животик на корпоративе в Санкт-Петербурге
По крайней мере в этом убеждены комментаторы в Инстаграм Наташи, среди которых есть люди, присутствовавшие на выступлении в Санкт-Петербурге 14 декабря 2019 года.

Днём Наталья опубликовала видео поездки на поезде в Питер, в котором заметила, что обычно летает на самолёте.



Наталья Подольская засветила беременный животик на корпоративе в Санкт-Петербурге


Наталья Подольская засветила беременный животик на корпоративе в Санкт-Петербурге


Позже, уже в отеле, Наталья разместила селфи-ролик, в котором крутится перед зеркалом, репетируя песню.

Наталья Подольская засветила беременный животик на корпоративе в Санкт-Петербурге


Наталья Подольская засветила беременный животик на корпоративе в Санкт-Петербурге


Наталья Подольская засветила беременный животик на корпоративе в Санкт-Петербурге


Заметно, что наряд сделан так, чтобы скрыть беременный животик.



И в заключении само выступление. Добавлю, что Наталья исполняет на корпоративе не только свои песни, но и легендарную композицию "Как на войне" группы "Агата Кристи":



Сама Наталья пока что не опровергала и не подтверждала догадки подписчиков. А как считаете вы - Наталья Подольская беременна вторым ребёнком?

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Ключевые слова: Наталья Подольская

Количество просмотров: 2 249
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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Наталья Подольская засветила беременный животик на корпоративе в Санкт-Петербурге В сети опубликовано видео, после просмотра которого не остаётся сомнений в том, что Наталья Подольская ждёт второго малыша.
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