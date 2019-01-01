Блогер Лиля Правда поделилась, чем желание на Новый Год отличается от желания в любой другой день

Чем желание на новый год отличается от желания в любой другой день)))
ВЕРОЙ! БОЛЬШОЙ ВЕРОЙ В НЕГО!
В новогоднюю ночь слишком много поводов, чтобы поверить в своё желание. Бой курантов, бокал шампанского, время 00:00, ёлка, всё это похоже на волшебство и один большой ритуал для всех! А в любой другой день всего этого нет.
Ну, возьмите любое пятое июня например: парк, ты устал, сел на лавку, изнываешь от жары и загадываешь желание)) Или 8 февраля пришел домой, отогрелся в ванной, лег в кровать, загадал желание))) В любой обычный день не настроишься так, как можно настроиться в новогоднюю ночь!
Ты ждал целый год, готовился и когда наступает этот самый момент ты загадываешь и твоё желание сбывается! Если нет, то ты не правильно сформулировал свой запрос.
КАК ПРАВИЛЬНО ПОМЕЧТАТЬ?
Приведу пример. Ты хочешь открыть свой ресторан. Возьмем первую формулировку. Я открываю свой ресторан. Вроде бы всё ок! Нет частиц «не» как многие все учат, и глагол в настоящем времени «открываю», но есть НО! Ты можешь открыть ресторан и прогореть, он будет убыточным и не будет приносить прибыль. Но желание вроде как сбылось. Открыл же!
Поэтому «Я открываю свой прибыльный и популярный ресторан», НО и это еще не всё )) Можно открыть прибыльный ресторан, но так устать или измотаться что и не нужен он уже совсем. Поэтому ещё один важный фактор – «легко».
И теперь сравните две формулировки! «Я открываю свой ресторан» и « Я легко и быстро открываю свой прибыльный ресторан! Всё складывается легко и наилучшим образом!» Во втором варианте есть жизнь! Есть заряд ! Та самая энергия, которая приносит вам это желание. С таким запросом всё начинает складываться именно так! Люди, события , обстоятельства! Конечно желание исполнится! И знаете, все говорят мало просто верить, надо еще что- то делать для этого.
Я скажу так:
«Веры без действий мало, так же как и действий без веры! Вера она помогает не опускать руки и делать больше!».
Поэтому верьте, делайте и загадывайте желание под бой курантов! Легко, всем сердцем и оно обязательно исполнится! Правда! С наступающим!".
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