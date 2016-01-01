Певица призналась, что слова дочери заставили её задуматься и пересмотреть своё отношение ко многим вещам. Седокова также добавила, что является слишком доброй и многие люди этим пользуются - теперь всё будет иначе.
Анна Седокова воспользовалась советом своей дочери
Вчера, 02:35
Певица Анна Седокова рассказала о полезном совете от собственного чада.
На днях популярная исполнительница Анна Седокова заявила, что получила замечание от 12-летней дочки - девочка считает плохой привычкой то, что мама не может отказывать людям в различных просьбах и не в состоянии постоять за себя.
Певица призналась, что слова дочери заставили её задуматься и пересмотреть своё отношение ко многим вещам. Седокова также добавила, что является слишком доброй и многие люди этим пользуются - теперь всё будет иначе.
Певица призналась, что слова дочери заставили её задуматься и пересмотреть своё отношение ко многим вещам. Седокова также добавила, что является слишком доброй и многие люди этим пользуются - теперь всё будет иначе.
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Ключевые слова: Анна Седокова
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Количество просмотров: 8 710
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
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Автор фото: instagram
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