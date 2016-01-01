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Анна Седокова воспользовалась советом своей дочери

Вчера, 02:35
Певица Анна Седокова рассказала о полезном совете от собственного чада.

Анна Седокова воспользовалась советом своей дочери
На днях популярная исполнительница Анна Седокова заявила, что получила замечание от 12-летней дочки - девочка считает плохой привычкой то, что мама не может отказывать людям в различных просьбах и не в состоянии постоять за себя.

Анна Седокова воспользовалась советом своей дочери


Анна Седокова воспользовалась советом своей дочери


Певица призналась, что слова дочери заставили её задуматься и пересмотреть своё отношение ко многим вещам. Седокова также добавила, что является слишком доброй и многие люди этим пользуются - теперь всё будет иначе.

Анна Седокова воспользовалась советом своей дочери


Анна Седокова воспользовалась советом своей дочери

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Ключевые слова: Анна Седокова

Количество просмотров: 8 710
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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