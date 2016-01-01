Анна Седокова воспользовалась советом своей дочери

На днях популярная исполнительница Анна Седокова заявила, что получила замечание от 12-летней дочки - девочка считает плохой привычкой то, что мама не может отказывать людям в различных просьбах и не в состоянии постоять за себя.Певица призналась, что слова дочери заставили её задуматься и пересмотреть своё отношение ко многим вещам. Седокова также добавила, что является слишком доброй и многие люди этим пользуются - теперь всё будет иначе.