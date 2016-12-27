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Анна Седокова снова беременна

Сегодня, 23:22
Певица Анна Седокова станет мамой в третий раз.

Анна Седокова снова беременна
Новость о беременности 34-летней Анны Седоковой стала полной неожиданностью даже для её поклонников. По сообщениям некоторых изданий, своё интересное положения звезда успешно скрывает уже пять месяцев.

Анна Седокова снова беременна


Анна Седокова снова беременна


Правда, представитель звезды старательно отрицает появившиеся сообщения, пообещав даже фото-подтверждение того, что Анна не беременна в третий раз. Напомним, что Седокова воспитывает двух дочерей - 12-летнюю Алину от первого брака и 5-летнюю Монику от второго брака.

Анна Седокова снова беременна


Анна Седокова снова беременна

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Ключевые слова: Анна Седокова

Количество просмотров: 0
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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