Правда, представитель звезды старательно отрицает появившиеся сообщения, пообещав даже фото-подтверждение того, что Анна не беременна в третий раз. Напомним, что Седокова воспитывает двух дочерей - 12-летнюю Алину от первого брака и 5-летнюю Монику от второго брака.
Анна Седокова снова беременна
Сегодня, 23:22
Певица Анна Седокова станет мамой в третий раз.
Новость о беременности 34-летней Анны Седоковой стала полной неожиданностью даже для её поклонников. По сообщениям некоторых изданий, своё интересное положения звезда успешно скрывает уже пять месяцев.
Правда, представитель звезды старательно отрицает появившиеся сообщения, пообещав даже фото-подтверждение того, что Анна не беременна в третий раз. Напомним, что Седокова воспитывает двух дочерей - 12-летнюю Алину от первого брака и 5-летнюю Монику от второго брака.
Правда, представитель звезды старательно отрицает появившиеся сообщения, пообещав даже фото-подтверждение того, что Анна не беременна в третий раз. Напомним, что Седокова воспитывает двух дочерей - 12-летнюю Алину от первого брака и 5-летнюю Монику от второго брака.
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Ключевые слова: Анна Седокова
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Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
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Автор фото: instagram
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