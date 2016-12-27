Анна Седокова снова беременна

Новость о беременности 34-летней Анны Седоковой стала полной неожиданностью даже для её поклонников. По сообщениям некоторых изданий, своё интересное положения звезда успешно скрывает уже пять месяцев.Правда, представитель звезды старательно отрицает появившиеся сообщения, пообещав даже фото-подтверждение того, что Анна не беременна в третий раз. Напомним, что Седокова воспитывает двух дочерей - 12-летнюю Алину от первого брака и 5-летнюю Монику от второго брака.