Избежать тяжелой операции не удалось - 4-летний Семён несколько месяцев провел с загипсованной ножкой. Теперь, когда одно колено будет восстанавливаться, малыша ждет операция на второй ножке. Сейчас Семён вместе с мамой отдыхает в солнечном Таиланде.
Сын Эвелины Блёданс перенёс сложную операцию
Сегодня, 03:40
Телеведущая Эвелина Блёданс поведала о серьезных проблемах со здоровьем сына.
Ни для кого не секрет, что сын Эвелины Блёданс Семён появился на свет с тяжелым диагнозом. Однако звезду это не испугало и она приложила все усилия, чтобы ребенок не чувствовал себя изгоем и рос, как все обычные дети. Но, к сожалению, не всё зависит от родителей. На днях Блёданс призналась, что ещё в раннем детстве у сына диагностировали проблемы с коленями.
Избежать тяжелой операции не удалось - 4-летний Семён несколько месяцев провел с загипсованной ножкой. Теперь, когда одно колено будет восстанавливаться, малыша ждет операция на второй ножке. Сейчас Семён вместе с мамой отдыхает в солнечном Таиланде.
Избежать тяжелой операции не удалось - 4-летний Семён несколько месяцев провел с загипсованной ножкой. Теперь, когда одно колено будет восстанавливаться, малыша ждет операция на второй ножке. Сейчас Семён вместе с мамой отдыхает в солнечном Таиланде.
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Ключевые слова: Эвелина Бледанс
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Количество просмотров: 7 488
Автор: KatarinaПерейти в галерею
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Автор фото: instagram
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