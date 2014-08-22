Сын Эвелины Блёданс перенёс сложную операцию

Ни для кого не секрет, что сын Эвелины Блёданс Семён появился на свет с тяжелым диагнозом. Однако звезду это не испугало и она приложила все усилия, чтобы ребенок не чувствовал себя изгоем и рос, как все обычные дети. Но, к сожалению, не всё зависит от родителей. На днях Блёданс призналась, что ещё в раннем детстве у сына диагностировали проблемы с коленями.Избежать тяжелой операции не удалось - 4-летний Семён несколько месяцев провел с загипсованной ножкой. Теперь, когда одно колено будет восстанавливаться, малыша ждет операция на второй ножке. Сейчас Семён вместе с мамой отдыхает в солнечном Таиланде.