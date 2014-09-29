55-летний Джордж Клуни впервые станет отцом

Звездная семья Джорджа Клуни и Амаль Аламуддин вновь стала "автором" сенсации. Сначала никто не верил в их свадьбу, затем, но уже совершенно справедливо, не верили многочисленным слухам о беременности новоиспеченной супруги. Теперь, наконец, всё подтверждено официально - у Амаль будет двойня.Наряду со слухами о пополнении в семье, в сети "гуляла" новость о скором разводе пары, прожившей в браке чуть больше двух лет. Теперь ясно, что это сообщение было уткой. Западные издания утверждают, что 38-летняя Аламуддин прибегла к процедуре ЭКО.