Наряду со слухами о пополнении в семье, в сети "гуляла" новость о скором разводе пары, прожившей в браке чуть больше двух лет. Теперь ясно, что это сообщение было уткой. Западные издания утверждают, что 38-летняя Аламуддин прибегла к процедуре ЭКО.
55-летний Джордж Клуни впервые станет отцом
Вчера, 16:47
Голливудский актер Джордж Клуни и его супруга Амаль Аламуддин ждут пополнения в семье.
Звездная семья Джорджа Клуни и Амаль Аламуддин вновь стала "автором" сенсации. Сначала никто не верил в их свадьбу, затем, но уже совершенно справедливо, не верили многочисленным слухам о беременности новоиспеченной супруги. Теперь, наконец, всё подтверждено официально - у Амаль будет двойня.
Наряду со слухами о пополнении в семье, в сети "гуляла" новость о скором разводе пары, прожившей в браке чуть больше двух лет. Теперь ясно, что это сообщение было уткой. Западные издания утверждают, что 38-летняя Аламуддин прибегла к процедуре ЭКО.
Наряду со слухами о пополнении в семье, в сети "гуляла" новость о скором разводе пары, прожившей в браке чуть больше двух лет. Теперь ясно, что это сообщение было уткой. Западные издания утверждают, что 38-летняя Аламуддин прибегла к процедуре ЭКО.
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Ключевые слова: Джордж Клуни, Амаль Аламуддин
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Количество просмотров: 7 436
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: gettyimages
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Автор фото: gettyimages
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