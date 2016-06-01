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Джери Холлиуэлл вновь стала мамой

Вчера, 04:25
Бывшая участница знаменитой группы Spice Girls Джери Холлиуэлл поделилась радостной новостью.

Джери Холлиуэлл вновь стала мамой
44-летняя Джери Холлиуэлл уже воспитывает 10-летнюю дочку от предыдущих отношений. С нынешним супругом, руководителем одной из команд "Формулы-1" Кристианом Хорнером певица официально заключила брак два года назад.

Джери Холлиуэлл вновь стала мамой


Джери Холлиуэлл вновь стала мамой


О пополнении в семье Джери поведала поклонникам лично: "Кристиан и я рады сообщить, что сегодня утром на свет появился наш сын. Его вес - три килограмма и 170 граммов". Имя новорожденного пока держится в тайне.

Джери Холлиуэлл вновь стала мамой

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Ключевые слова: Джери Холлиуэлл

Количество просмотров: 9 321
Автор: Katarina

Автор фото: gettyimages

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