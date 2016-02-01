Ксения Собчак удивила подписчиков рассказом о грудном вскармливании

Вряд ли кто-то несколько лет назад мог бы поверить в то, что Ксения Собчак станет мамой и даже будет делиться опытом с другими женщинами. Она всегда довольно негативно отзывалась о детях, но с появлением сына Платона всё изменилось.Теперь на личной страничке Собчак легко появляется вот такое сообщение-лайфхак о приспособлении для молокоотсоса: "Мой лайфхак для нормальной социальной жизни - одноразовые пакетики для создания банка грудного молока! Не нужно переливать молоко из бутылочки в пакет - есть удобная клейкая лента, благодаря которой пакет крепится к молокоотсосу и сцеживание происходит прямо в пакетик. Чтобы всегда контролировать свежесть молока - есть поле для записи даты сцеживания, а воздушные камеры застежки гарантируют сохранность молока. Их добно хранить: можно поставить или положить, экономят место в морозильной камере".Пост получил множество откликов, как позитивных - по сути, телеведущая просто даёт полезный совет, так и негативных - многие читатели блога уверены, что грудное вскармливание малыша - не повод для рекламы.