Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Мел Гибсон стал отцом девятого ребенка

Вчера, 22:24
Режиссер и актер Мел Гибсон, пожалуй, самый многодетный отец Голливуда.

Мел Гибсон стал отцом девятого ребенка
После скандального расставания с российской пианисткой Оксаной Григорьевой, родившей Мелу восьмого ребенка, 61-летний Гибсон закрутил роман с 26-летней Розалинд Росс. Накануне начинающая актриса родила своего первенца и девятого ребенка для Мела.
Имя новорожденного мальчика уже известно - Ларс Джерард Гибсон.

Мел Гибсон стал отцом девятого ребенка


Мел Гибсон стал отцом девятого ребенка


Напомним, что от первого брака у режиссера семеро детей - одна девочка и шесть мальчиков. Роман Розалинд и Мела начался два года назад.

Мел Гибсон стал отцом девятого ребенка

← Lady Celebrity Дочь Майкла Джексона впервые решилась... →

Ключевые слова: Мел Гибсон, Розалинд Росс

Количество просмотров: 6 266
Автор: Katarina

Автор фото: gettyimages

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
73-летний Мик Джаггер закрутил роман с 27-летней моделью из России
26-летняя возлюбленная Мела Гибсона подарит ему девятого ребенка
Актриса Меган Фокс родила третьего ребенка
Анна Хилькевич показала фото своего новорожденного ребенка
Самое популярное за неделю
Комментарии
Дочь Майкла Джексона впервые решилась на откровенное интервью Дочь легендарного поп-короля Майкла Джексона Пэрис рассказала о самых тёмных сторонах своей жизни без папы.
Мел Гибсон стал отцом девятого ребенка Режиссер и актер Мел Гибсон, пожалуй, самый многодетный отец Голливуда.
Lady Celebrity Светлана Прохорова – модель Playboy и Hustler
Звёзды собрались на премьере фильма «Притяжение» В столичном кинотеатре "Октябрь" состоялась, пожалуй, самая громкая российская премьера наступившего года.
Фёдор Бондарчук произвёл фурор, появившись на премьере «Притяжения» с Паулиной Андреевой Режиссер "Притяжения" Фёдор Бондарчук пришел на премьеру со своей возлюбленной.
Ксения Собчак посетила премьеру «Притяжения» в белых кедах Телеведущая Ксения Собчак появилась на дорожке торжественной премьеры.
Алла Пугачева появилась на премьере фильма «Притяжение» в мини-платье Певица Алла Пугачева посетила светскую премьеру нашумевшего блокбастера в смелом наряде.
Юлианна Караулова получила предложение руки и сердца от Андрея Чёрного Певица Юлианна Караулова и продюсер Андрей Черный после многих лет друбы и отношений решили узаконить свои отношения.
Глюкоза постеснялась публиковать в блоге видео с голосом Сергея Шнурова Певица Наталья Ионова, она же Глюк'оZа, часто выкладывает в блог неожиданную информацию о себе, на этот раз поводом для обсуждения стал вес звезды.
Тарзан опубликовал неприличное видео своего мужского достоинства Муж певицы Наташи Королевой, Сергей Глушко - он же Тарзан, ужаснул подписчиковчрезмерно пошлым видео, которое танцор опубликовал в Инстаграм.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.