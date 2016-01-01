Мел Гибсон стал отцом девятого ребенка

После скандального расставания с российской пианисткой Оксаной Григорьевой, родившей Мелу восьмого ребенка, 61-летний Гибсон закрутил роман с 26-летней Розалинд Росс. Накануне начинающая актриса родила своего первенца и девятого ребенка для Мела.Имя новорожденного мальчика уже известно - Ларс Джерард Гибсон.Напомним, что от первого брака у режиссера семеро детей - одна девочка и шесть мальчиков. Роман Розалинд и Мела начался два года назад.