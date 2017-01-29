Подобная открытость совершенно не типична для голливудских, да и вообще для большинства знаменитостей. Мало кто из них решается выложить на всеобщее обозрение снимки совсем ещё крохотного младенца. Мальчик получил необычное имя - Форд Дуглас Арманд Хаммер. Разумеется, подписчики Арми и Элизабет пришли в полный восторг, увидев такие милые и трогательные кадры.
Арми Хаммер впервые выложил в Instagram фото новорождённого сына
Вчера, 20:12
Голливудский актер Арми Хаммер стал папой всего две недели назад.
Для Арми и его супруги Элизабет Чэмберс родившийся малыш стал вторым ребенком - пара уже воспитывает 3-летнюю дочку Харпер. Девочка очень ждала появления братика, поэтому на свежих фото, появившихся в личном блоге актера, она также попала в кадр.
Подобная открытость совершенно не типична для голливудских, да и вообще для большинства знаменитостей. Мало кто из них решается выложить на всеобщее обозрение снимки совсем ещё крохотного младенца. Мальчик получил необычное имя - Форд Дуглас Арманд Хаммер. Разумеется, подписчики Арми и Элизабет пришли в полный восторг, увидев такие милые и трогательные кадры.
Подобная открытость совершенно не типична для голливудских, да и вообще для большинства знаменитостей. Мало кто из них решается выложить на всеобщее обозрение снимки совсем ещё крохотного младенца. Мальчик получил необычное имя - Форд Дуглас Арманд Хаммер. Разумеется, подписчики Арми и Элизабет пришли в полный восторг, увидев такие милые и трогательные кадры.
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Ключевые слова: Арми Хаммер, Элизабет Чэмберс
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Количество просмотров: 7 384
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, gettyimages
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Автор фото: instagram, gettyimages
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