Арми Хаммер впервые выложил в Instagram фото новорождённого сына

Для Арми и его супруги Элизабет Чэмберс родившийся малыш стал вторым ребенком - пара уже воспитывает 3-летнюю дочку Харпер. Девочка очень ждала появления братика, поэтому на свежих фото, появившихся в личном блоге актера, она также попала в кадр.Подобная открытость совершенно не типична для голливудских, да и вообще для большинства знаменитостей. Мало кто из них решается выложить на всеобщее обозрение снимки совсем ещё крохотного младенца. Мальчик получил необычное имя - Форд Дуглас Арманд Хаммер. Разумеется, подписчики Арми и Элизабет пришли в полный восторг, увидев такие милые и трогательные кадры.