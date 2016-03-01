Их отношения начались несколько лет назад, однако свадьбу пара пока не планирует. Возможно, именно рождение ребенка подтолкнёт их к алтарю.
Актриса Леа Сейду впервые стала мамой
Вчера, 22:44
Девушка Джеймса Бонда в самом свежем фильме об агенте 007 "Спектр" Леа Сейду родила первенца.
Малыш популярной 31-летней актрисы появился на свет ещё 18 января, однако известно о счастливом событии стало только сегодня. Отцом мальчика, которого решено было назвать Жоржем, является возлюбленный актрисы манекенщик Андре Мейер.
Их отношения начались несколько лет назад, однако свадьбу пара пока не планирует. Возможно, именно рождение ребенка подтолкнёт их к алтарю.
Их отношения начались несколько лет назад, однако свадьбу пара пока не планирует. Возможно, именно рождение ребенка подтолкнёт их к алтарю.
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Ключевые слова: Леа Сейду
Количество просмотров: 5 616
Количество просмотров: 5 616
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, gettyimages
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Автор фото: instagram, gettyimages
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