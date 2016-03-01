Актриса Леа Сейду впервые стала мамой

Малыш популярной 31-летней актрисы появился на свет ещё 18 января, однако известно о счастливом событии стало только сегодня. Отцом мальчика, которого решено было назвать Жоржем, является возлюбленный актрисы манекенщик Андре Мейер.Их отношения начались несколько лет назад, однако свадьбу пара пока не планирует. Возможно, именно рождение ребенка подтолкнёт их к алтарю.