Ксения Собчак заработала на сыне 4 миллиона рублей

Долгожданный ребенок Ксении Собчак появился на свет три месяца назад и уже успел "получить" солидный доход. Многие мировые знаменитости продают снимки своих новорожденных наследников в различные издания за космические суммы. Однако Ксения решила поступить иначе. Ей даже не пришлось показывать сына, чтобы заработать более 4 миллионов рублей.Всё дело в личном блоге телеведущей, где часто появляются рекламные посты товаров для малышей и новоиспеченных мам. За публикацию подобных сообщений Собчак и получает доход. Темой одного из самых популярных постов на правах рекламы стал молокоотсос.