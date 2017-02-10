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Ксения Собчак заработала на сыне 4 миллиона рублей

10.02.17 / 22:32
Сын телеведущей Ксении Собчак уже с пелёнок начал зарабатывать миллионы.

Ксения Собчак заработала на сыне 4 миллиона рублей
Долгожданный ребенок Ксении Собчак появился на свет три месяца назад и уже успел "получить" солидный доход. Многие мировые знаменитости продают снимки своих новорожденных наследников в различные издания за космические суммы. Однако Ксения решила поступить иначе. Ей даже не пришлось показывать сына, чтобы заработать более 4 миллионов рублей.

Ксения Собчак заработала на сыне 4 миллиона рублей


Ксения Собчак заработала на сыне 4 миллиона рублей


Всё дело в личном блоге телеведущей, где часто появляются рекламные посты товаров для малышей и новоиспеченных мам. За публикацию подобных сообщений Собчак и получает доход. Темой одного из самых популярных постов на правах рекламы стал молокоотсос.

Ксения Собчак заработала на сыне 4 миллиона рублей

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Ключевые слова: Ксения Собчак

Количество просмотров: 23 478
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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