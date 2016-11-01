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Филипп Киркоров готовится к пополнению в семье

Вчера, 21:18
Певец Филипп Киркоров вновь станет отцом.

Филипп Киркоров готовится к пополнению в семье
Напомним, что популярный 49-летний исполнитель Филипп Киркоров уже воспитывает двоих детей - 4-летнего Мартина и 5-летнюю Аллу-Викторию. Ранее певец признавался, что не намерен останавливаться и мечтает о пополнении в семье.

Филипп Киркоров готовится к пополнению в семье


В свежем интервью он вновь подтвердил свои слова: "Безусловно, я готов к тому, чтобы еще иметь детей, но я же понимаю, что надо бы этих поднять сначала. Посмотрим. Я – молодой, сегодня 50 лет не возраст. Отцами становятся и в 75. У меня как минимум четверть века есть и на эстраде, и в жизни" - заявил Киркоров в интервью изданию Dni.ru.

Филипп Киркоров готовится к пополнению в семье


"Я детей оберегаю от публичной жизни. Если они посещают мои концерты, то только в Москве. Они хотели в прошлом году поехать на "Новую волну", но я все-таки принял решение оставить их дома. Просто помню нездоровый ажиотаж вокруг них в Сочи пару лет назад. Я думаю, пусть еще подрастут. Сохраню их детское состояние вдали от вспышек и всего того, что сопровождает актерскую жизнь" - добавил артист.

Филипп Киркоров готовится к пополнению в семье

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Ключевые слова: Филипп Киркоров

Количество просмотров: 25 974
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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