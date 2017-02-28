Беременная Анна Седокова придумала необычное имя для будущего малыша

Имя для новорожденного звезда выбрала вместе со своими дочками - Моникой и Алиной. По признанию Седоковой, выбранное имя настолько необычно, что многие будут поражены. Певица также добавила, что девочки уже привыкли к нему и с нетерпением ждут появления малыша.Для поклонников имя останется загадкой до самого момента рождения, так как Анна считает плохой приметой называть его заранее.