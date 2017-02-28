Для поклонников имя останется загадкой до самого момента рождения, так как Анна считает плохой приметой называть его заранее.
Беременная Анна Седокова придумала необычное имя для будущего малыша
28.02.17 / 20:38
Певица Анна Седокова ждёт третьего ребенка.
Имя для новорожденного звезда выбрала вместе со своими дочками - Моникой и Алиной. По признанию Седоковой, выбранное имя настолько необычно, что многие будут поражены. Певица также добавила, что девочки уже привыкли к нему и с нетерпением ждут появления малыша.
Для поклонников имя останется загадкой до самого момента рождения, так как Анна считает плохой приметой называть его заранее.
Для поклонников имя останется загадкой до самого момента рождения, так как Анна считает плохой приметой называть его заранее.
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Ключевые слова: Анна Седокова
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Количество просмотров: 13 481
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, hellomagazine
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Автор фото: instagram, hellomagazine
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