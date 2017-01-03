Кристина Асмус показала подросшую дочку

А заодно поздравила с днём рождения своего супруга Гарика Харламова - шоумену исполнилось 36 лет. Личико 3-летней дочки пары Насти вновь осталось за кадром, но поклонников всё равно умилила трогательная фотография и поздравление от самой Кристины в подписи к ней."Любимый наш, С Днем рождения!!! Идеальный муж и отец!!! Мы тебя очень-очень-очень любим!!! Самый надежный и самый заботливый!" - написала Асмус.Свадьба Кристины и Гарика состоялась в 2013 году.