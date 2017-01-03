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Кристина Асмус показала подросшую дочку

Сегодня, 00:36
Актриса Кристина Асмус обновила блог свежим фото.

Кристина Асмус показала подросшую дочку
А заодно поздравила с днём рождения своего супруга Гарика Харламова - шоумену исполнилось 36 лет. Личико 3-летней дочки пары Насти вновь осталось за кадром, но поклонников всё равно умилила трогательная фотография и поздравление от самой Кристины в подписи к ней.

Кристина Асмус показала подросшую дочку


"Любимый наш, С Днем рождения!!! Идеальный муж и отец!!! Мы тебя очень-очень-очень любим!!! Самый надежный и самый заботливый!" - написала Асмус.

Кристина Асмус показала подросшую дочку


Кристина Асмус показала подросшую дочку


Свадьба Кристины и Гарика состоялась в 2013 году.

Кристина Асмус показала подросшую дочку


Кристина Асмус показала подросшую дочку


Кристина Асмус показала подросшую дочку

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Ключевые слова: Кристина Асмус, Гарик Харламов

Количество просмотров: 11 050
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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