Малышка появилась на свет в Лос-Анджелесе. Актриса и её супруг хореограф Бенжамен Мильпье уже выбрали для неё имя - Амалия. Напомним, что пара воспитывает 5-летнего сына Алефа. Натали и Бенжамен сыграли свадьбу в августе 2012 года.
Натали Портман вновь стала мамой
Сегодня, 04:02
Голливудская актриса Натали Портман родила второго ребенка.
После новостей о том, что беременная Натали Портман не будет присутствовать на торжественной церемонии вручения премии "Оскар", где она была номинирована как лучшая актриса за ленту "Джеки", стало ясно, что в звездной семье вот-вот произойдет счастливое событие. Но, как выяснилось сегодня, актриса родила дочку ещё 22 февраля.
Малышка появилась на свет в Лос-Анджелесе. Актриса и её супруг хореограф Бенжамен Мильпье уже выбрали для неё имя - Амалия. Напомним, что пара воспитывает 5-летнего сына Алефа. Натали и Бенжамен сыграли свадьбу в августе 2012 года.
Малышка появилась на свет в Лос-Анджелесе. Актриса и её супруг хореограф Бенжамен Мильпье уже выбрали для неё имя - Амалия. Напомним, что пара воспитывает 5-летнего сына Алефа. Натали и Бенжамен сыграли свадьбу в августе 2012 года.
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Ключевые слова: Натали Портман, Бенжамен Мильпье
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Количество просмотров: 14 560
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: gettyimages, all over press
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Автор фото: gettyimages, all over press
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