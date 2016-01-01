Натали Портман вновь стала мамой

После новостей о том, что беременная Натали Портман не будет присутствовать на торжественной церемонии вручения премии "Оскар", где она была номинирована как лучшая актриса за ленту "Джеки", стало ясно, что в звездной семье вот-вот произойдет счастливое событие. Но, как выяснилось сегодня, актриса родила дочку ещё 22 февраля.Малышка появилась на свет в Лос-Анджелесе. Актриса и её супруг хореограф Бенжамен Мильпье уже выбрали для неё имя - Амалия. Напомним, что пара воспитывает 5-летнего сына Алефа. Натали и Бенжамен сыграли свадьбу в августе 2012 года.