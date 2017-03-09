Папарацци поймали Кейт Бланшетт во время прогулки с сыном

Она прибегает к помощи нянь лишь в случае сильной занятости, поэтому папарацци легко смогли запечатлеть голливудскую звезду во время прогулки с младшеньким.Кейт в трехцветном свитшоте и алом пальто неспешно прогуливалась с колясочкой по улицам Нью-Йорка.