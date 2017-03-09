Кейт в трехцветном свитшоте и алом пальто неспешно прогуливалась с колясочкой по улицам Нью-Йорка.
Папарацци поймали Кейт Бланшетт во время прогулки с сыном
Вчера, 21:54
47-летняя актриса Кейт Бланшетт (Cate Blanchett) успешно совмещает строительство карьеры с воспитанием троих детей.
Она прибегает к помощи нянь лишь в случае сильной занятости, поэтому папарацци легко смогли запечатлеть голливудскую звезду во время прогулки с младшеньким.
Кейт в трехцветном свитшоте и алом пальто неспешно прогуливалась с колясочкой по улицам Нью-Йорка.
Кейт в трехцветном свитшоте и алом пальто неспешно прогуливалась с колясочкой по улицам Нью-Йорка.
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Ключевые слова: Кейт Бланшетт
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Количество просмотров: 3 042
Автор: MyshaПерейти в галерею
Автор фото: hawtcelebs.com
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Автор фото: hawtcelebs.com
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