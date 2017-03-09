Алена Водонаева выложила фото сына с ружьём

Телеведущая Алёна Водонаева порадовала подписчиков свежими кадрами со своим 6-летним сыном Богданом. На необычных кадрах мальчик запечатлен в тельняшке с надписью "Севастополь": "Моряк Севастополя" - подписала фото Алёна. Пользователи сети уже предположили, что звезда хочет отдать своего наследника в морское училище.Также поклонники смогли оценить кадр с ружьём - они отметили, как уверенно Богдан держит оружие.На более поздних фото тельняшку примерила и сама Водонаева.