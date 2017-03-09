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Алена Водонаева выложила фото сына с ружьём

Вчера, 21:15
Личный блог Алёны Водонаевой пополнился целой серией снимков с сыном.

Алена Водонаева выложила фото сына с ружьём
Телеведущая Алёна Водонаева порадовала подписчиков свежими кадрами со своим 6-летним сыном Богданом. На необычных кадрах мальчик запечатлен в тельняшке с надписью "Севастополь": "Моряк Севастополя" - подписала фото Алёна. Пользователи сети уже предположили, что звезда хочет отдать своего наследника в морское училище.

Алена Водонаева выложила фото сына с ружьём


Также поклонники смогли оценить кадр с ружьём - они отметили, как уверенно Богдан держит оружие.

Алена Водонаева выложила фото сына с ружьём


На более поздних фото тельняшку примерила и сама Водонаева.

Алена Водонаева выложила фото сына с ружьём


Алена Водонаева выложила фото сына с ружьём

← Виктория Боня похвасталась розовым цв... Кристен Стюарт кардинально сменила им... →

Ключевые слова: Алена Водонаева

Количество просмотров: 8 281
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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