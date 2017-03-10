Ирина Салтыкова рассказала о предстоящем материнстве

Ирина возмутилась тому факту, что ей часто приписывают романы с богатыми и властными мужчинами, которые, якобы, её содержат. На самом деле, после развода с Виктором Салтыковым, Ирина обеспечивает себя и дочку сама.В разговоре с журналистом она призналась, что хотела бы мужчину, но только такого, который согласен на серьезные отношения, быт и общих детей.Эта фраза может говорить лишь о том, что Ирина совсем не против родить братика или сестренку своей дочери.