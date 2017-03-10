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Ирина Салтыкова рассказала о предстоящем материнстве

Вчера, 20:28
50-летняя певица Ирина Салтыкова откровенно рассказала о своей личной жизни в интервью одному из российских изданий.

Ирина Салтыкова рассказала о предстоящем материнстве
Ирина возмутилась тому факту, что ей часто приписывают романы с богатыми и властными мужчинами, которые, якобы, её содержат. На самом деле, после развода с Виктором Салтыковым, Ирина обеспечивает себя и дочку сама.

В разговоре с журналистом она призналась, что хотела бы мужчину, но только такого, который согласен на серьезные отношения, быт и общих детей.

Ирина Салтыкова рассказала о предстоящем материнстве


Эта фраза может говорить лишь о том, что Ирина совсем не против родить братика или сестренку своей дочери.

Ирина Салтыкова рассказала о предстоящем материнстве

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Ключевые слова: Ирина Салтыкова

Количество просмотров: 17 004
Автор: zvezda

Автор фото: instagram

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