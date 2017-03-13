Получив машину за 20 млн рублей, Анна Калашникова помирилась с Шаляпиным

Интересно, что сразу после эго последовало возвращение Прохора. Из интервью пары журналу StarHit видно, что именно певец первый сделал шаг навстречу своей семье:- поведала Калашникова.Стоит признать, что для Прохора не свойственно тратить на девушек...или бабушек такие деньги, а для Анны - отказываться от мужчин, которые делают такие подарки. Поэтому сомнительно предполагать, что Бентли - это подарок Шаляпина.Анна же отреагировала на сюрприз так:"Just happy! Мы будем с моей малышкой украшать московские дорожки. Не переживайте, наклейки отклеиваются, но зато сегодня настроение у окружающих на дорогах быстро поднималось кусочек номера специально прикрыла))) Но думаю, меня вы все равно узнаете! Обожаю семерки! Милый, ты Чудо! Я счастлива, я заслужила, я верила и вот...! Верьте, мечтайте и идите вперед! Терпите, стирайте слезы и улыбайтесь все равно! Желаю всем найти свое счастье !".Особенно понравилось "Не переживайте, наклейки отклеиваются,", ой, ну как хорошо, а то я очень переживала, что Калашникова будет разъезжать по Москве с наклейками, тут прям "камень с души" : )