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Получив машину за 20 млн рублей, Анна Калашникова помирилась с Шаляпиным

Сегодня, 16:34
Певица Анна Калашникова в подарок на 8 марта неожиданно получила автомобиль Bentley Bentayga, который по предварительной оценке стоит 20 миллионов рублей.

Получив машину за 20 млн рублей, Анна Калашникова помирилась с Шаляпиным
Интересно, что сразу после эго последовало возвращение Прохора. Из интервью пары журналу StarHit видно, что именно певец первый сделал шаг навстречу своей семье:

"Это было неожиданно. Я же была у него заблокирована везде. И тут звонит телефон: «Скучаю по тебе и Дане. Давай поговорим». Встретились, расставили точки над «i», объяснились. "

- поведала Калашникова.

Получив машину за 20 млн рублей, Анна Калашникова помирилась с Шаляпиным


Стоит признать, что для Прохора не свойственно тратить на девушек...или бабушек такие деньги, а для Анны - отказываться от мужчин, которые делают такие подарки. Поэтому сомнительно предполагать, что Бентли - это подарок Шаляпина.

Анна же отреагировала на сюрприз так:

"Just happy! Мы будем с моей малышкой украшать московские дорожки. Не переживайте, наклейки отклеиваются, но зато сегодня настроение у окружающих на дорогах быстро поднималось кусочек номера специально прикрыла))) Но думаю, меня вы все равно узнаете! Обожаю семерки! Милый, ты Чудо! Я счастлива, я заслужила, я верила и вот...! Верьте, мечтайте и идите вперед! Терпите, стирайте слезы и улыбайтесь все равно! Желаю всем найти свое счастье !".

Получив машину за 20 млн рублей, Анна Калашникова помирилась с Шаляпиным


Особенно понравилось "Не переживайте, наклейки отклеиваются,", ой, ну как хорошо, а то я очень переживала, что Калашникова будет разъезжать по Москве с наклейками, тут прям "камень с души" : )

Получив машину за 20 млн рублей, Анна Калашникова помирилась с Шаляпиным

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Ключевые слова: Анна Калашникова

Количество просмотров: 3 874
Автор: Mysha

Автор фото: instagram

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