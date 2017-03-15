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Певица Нюша сообщила, что готова к материнству

Вчера, 18:35
После того как появилась информация о помолвке 26-летней певицы Нюши с бизнесменом Игорем Сивовым, фанаты ждут, когда же любимая певица обрадует их хорошей новостью.

Певица Нюша сообщила, что готова к материнству
Популярная певица Нюша не исключает возможности стать мамой в ближайшее время.

Певица утверждает, что с удовольствием занялась бы воспитанием своего ребенка.

Сейчас Нюша сидит в кресле наставника в проекте "Голос. Дети". До этого ее место занимали Пелагея и Полина Гагарина, причем обе девушки вынуждены были отказаться от съемок в следующих сезонах проекта в связи с беременностью. По словам Нюши, она будет только рада повторить их судьбу.

Певица Нюша сообщила, что готова к материнству


«Я спокойно к этому отношусь. Я женщина и тоже хочу детей! Может, это вообще была одна из причин, почему я согласилась на участие в шоу «Голос. Дети» - дайте в кресле посредине посидеть!» - сказала певица.

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Ключевые слова: Нюша

Количество просмотров: 3 458
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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