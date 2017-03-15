Певица Нюша сообщила, что готова к материнству

Популярная певица Нюша не исключает возможности стать мамой в ближайшее время.Певица утверждает, что с удовольствием занялась бы воспитанием своего ребенка.Сейчас Нюша сидит в кресле наставника в проекте "Голос. Дети". До этого ее место занимали Пелагея и Полина Гагарина, причем обе девушки вынуждены были отказаться от съемок в следующих сезонах проекта в связи с беременностью. По словам Нюши, она будет только рада повторить их судьбу.«Я спокойно к этому отношусь. Я женщина и тоже хочу детей! Может, это вообще была одна из причин, почему я согласилась на участие в шоу «Голос. Дети» - дайте в кресле посредине посидеть!» - сказала певица.