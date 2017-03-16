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Бритни Спирс выложила в сеть снимки с детьми из парка развлечений

Сегодня, 02:49
Певица Бритни Спирс целый день развлекалась на аттракционах со своими детьми.

Бритни Спирс выложила в сеть снимки с детьми из парка развлечений
Бритни Спирс продолжает укреплять среди подписчиков своего блога уверенность в том, что она образцовая мама. Звезда запросто может забросить свою работу и в компании двоих сыновей, а также своей сестры с дочкой, отправиться в обычный парк развлечений и провести там целый день, полный приключений.

Бритни Спирс выложила в сеть снимки с детьми из парка развлечений


Бритни Спирс выложила в сеть снимки с детьми из парка развлечений


Бритни Спирс выложила в сеть снимки с детьми из парка развлечений


Свежие кадры на своей страничке Бритни так и подписала: "Прекрасный день с семьёй". Разумеется, прогулка не обошлась без угощения в виде довольно калорийного десерта.

Бритни Спирс выложила в сеть снимки с детьми из парка развлечений


Надеемся, что он никак не отразится на стройной фигуре певицы.

Бритни Спирс выложила в сеть снимки с детьми из парка развлечений


Бритни Спирс выложила в сеть снимки с детьми из парка развлечений

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Ключевые слова: Бритни Спирс

Количество просмотров: 2 899
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, celebuzz.com

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