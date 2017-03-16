Бритни Спирс выложила в сеть снимки с детьми из парка развлечений

Бритни Спирс продолжает укреплять среди подписчиков своего блога уверенность в том, что она образцовая мама. Звезда запросто может забросить свою работу и в компании двоих сыновей, а также своей сестры с дочкой, отправиться в обычный парк развлечений и провести там целый день, полный приключений.Свежие кадры на своей страничке Бритни так и подписала: "Прекрасный день с семьёй". Разумеется, прогулка не обошлась без угощения в виде довольно калорийного десерта.Надеемся, что он никак не отразится на стройной фигуре певицы.