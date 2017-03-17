Виктория не смогла не поделиться трогательными моментами с подписчиками, показав Анджелину в красивом розовом платье.
Дочка Виктории Боря вернулась к маме отметить юбилей
Сегодня, 17:39
С тех пор, как Виктория Боня переехала в Калифорнию, дочка Анджелина жила отдельно от звездной мамы.
Но сегодня, 17 марта, когда малышке исполнилось 5 лет, она приехала отметить праздник к маме в гости.
Виктория не смогла не поделиться трогательными моментами с подписчиками, показав Анджелину в красивом розовом платье.
Виктория не смогла не поделиться трогательными моментами с подписчиками, показав Анджелину в красивом розовом платье.
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Автор: MyshaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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