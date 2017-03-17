Дочка Виктории Боря вернулась к маме отметить юбилей

С тех пор, как Виктория Боня переехала в Калифорнию, дочка Анджелина жила отдельно от звездной мамы.

Но сегодня, 17 марта, когда малышке исполнилось 5 лет, она приехала отметить праздник к маме в гости.Виктория не смогла не поделиться трогательными моментами с подписчиками, показав Анджелину в красивом розовом платье.