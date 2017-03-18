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Жена Дениса Клявера испытала шок, узнав о его внебрачной дочке

Вчера, 23:42
41-летний певец Денис Клявер счастлив со своей супругой Ириной уже более десяти лет.

Жена Дениса Клявера испытала шок, узнав о его внебрачной дочке
Официально певец оформил отношения со своей женой семь лет назад. У пары есть общий сын Даниэль, которому три с половиной года.

Денис Клявер и его жена стали героями программы "Секрет на миллион". Ирина поведала о том, что она испытала, когда узнала о том, что у Дениса есть дочка от Евы Польны. Об этом стало известно еще в начале отношений пары.

Жена Дениса Клявера испытала шок, узнав о его внебрачной дочке


«Для меня было настоящим потрясением узнать, что у Дениса есть ребенок от известной вокалистки, - рассказала Ирина Клявер. - Мне нужно было время, чтобы это осознать и прийти в себя. Я не обладаю завышенной самооценкой и понимала прекрасно, что Ева Польна – это звезда, а я обычная девушка. И встречаясь с Денисом, я думала, что у нас роман максимум на пару месяцев. Поиграем и разойдемся».

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Ключевые слова: Денис Клявер

Количество просмотров: 11 245
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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