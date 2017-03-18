Жена Дениса Клявера испытала шок, узнав о его внебрачной дочке

Официально певец оформил отношения со своей женой семь лет назад. У пары есть общий сын Даниэль, которому три с половиной года.Денис Клявер и его жена стали героями программы "Секрет на миллион". Ирина поведала о том, что она испытала, когда узнала о том, что у Дениса есть дочка от Евы Польны. Об этом стало известно еще в начале отношений пары.«Для меня было настоящим потрясением узнать, что у Дениса есть ребенок от известной вокалистки, - рассказала Ирина Клявер. - Мне нужно было время, чтобы это осознать и прийти в себя. Я не обладаю завышенной самооценкой и понимала прекрасно, что Ева Польна – это звезда, а я обычная девушка. И встречаясь с Денисом, я думала, что у нас роман максимум на пару месяцев. Поиграем и разойдемся».