В квартире Надежды Бабкиной сделали роскошный ремонт

К празднику артистка решила отремонтировать свою квартиру, окна которого выходят в сторону Кремля. Квартира была куплена еще в 90-е годы. Для осуществления своей идеи Бабкина обратилась в программу "Идеальный ремонт."«Я смотрю вашу программу, и каждый раз восхищаюсь тем, как вы преобразуете квартиры для людей, - в беседе с ведущей программы сказала Надежда. - Помогите мне создать такое жилище, где было бы красиво, приятно, по-домашнему и для гостей - с торжественностью. И мне нужна большая гардеробная, я же артистка».Результатом певица осталась довольна. И правда, комната преобразилась до неузнаваемости.«Боже мой, какая красота! – восхитилась народная артистка. - Я дождалась хорошего, качественного, идеального ремонта. Как изысканно! Спасибо всем, кто создал для меня такую удивительную атмосферу».