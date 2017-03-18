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В квартире Надежды Бабкиной сделали роскошный ремонт

Сегодня, 00:33
Певице Надежде Бабкиной 19 марта исполняется 67 лет.

В квартире Надежды Бабкиной сделали роскошный ремонт
К празднику артистка решила отремонтировать свою квартиру, окна которого выходят в сторону Кремля. Квартира была куплена еще в 90-е годы. Для осуществления своей идеи Бабкина обратилась в программу "Идеальный ремонт."

В квартире Надежды Бабкиной сделали роскошный ремонт


«Я смотрю вашу программу, и каждый раз восхищаюсь тем, как вы преобразуете квартиры для людей, - в беседе с ведущей программы сказала Надежда. - Помогите мне создать такое жилище, где было бы красиво, приятно, по-домашнему и для гостей - с торжественностью. И мне нужна большая гардеробная, я же артистка».

Результатом певица осталась довольна. И правда, комната преобразилась до неузнаваемости.

В квартире Надежды Бабкиной сделали роскошный ремонт


«Боже мой, какая красота! – восхитилась народная артистка. - Я дождалась хорошего, качественного, идеального ремонта. Как изысканно! Спасибо всем, кто создал для меня такую удивительную атмосферу».

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Ключевые слова: Надежда Бабкина

Количество просмотров: 4 160
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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