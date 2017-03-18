Максим Фадеев тяжело переживает смерть отца

Музыкант рассказывает, что хоть прошел и год с того момента, как он потерял близкого человека, ему тяжело смириться с этим. Продюсер разместил самые запоминающиеся фото отца, фоторяд сопровождает пронзительная музыка Аdagio for strings.«Я не могу передать, что я чувствую. Сегодня год как моего отца нет рядом. И это просто невыносимо. Я вам клянусь, будто пуля сидит в сердце и все. Я страшно переживаю за него. Как он там, где он, как он себя чувствует... Я просто в отчаянии порой. Не становится легче. Нет. Я тебя люблю мой ангел. Путешествуй с Богом в сердце. А я всегда буду тебя помнить», - поделился Максим.Многих поклонников растрогали слова, произнесенные в адрес ушедшего из жизни отца, и никто не остался равнодушным к этому посту.