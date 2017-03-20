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Сыну Инны Маликовой непросто жить в другой стране

Сегодня, 11:03
Инна Маликова в сентябре 2016 года проводила своего сына обучаться в Лион.

Сыну Инны Маликовой непросто жить в другой стране
Сегодня многие звезды стараются дать образование своим детям в учебных заведениях за границей.

Дмитрий живет в общежитии. Он учится в известном кулинарном институте им. Поля Бокюза.

По словам Инны, мальчик сильно скучает по дому и семье.

Сыну Инны Маликовой непросто жить в другой стране


«Прошло больше полугода, как Дима переехал в Лион, - сообщила Инна. – Сын скучает и приезжает в Москву раз в месяц. Учеба ему дается тяжело, но он очень старается, и у него получается. Никто и не говорил, что будет легко. Сейчас он уже в совершенстве владеет французским языком. Пока живет в довольно обособленном общежитии. Думаю, что через год начнем снимать ему маленькую квартиру-студию. Хочется, чтобы у него было побольше активной жизни. Спортзал, кафешки, кино. Все это любят молодые люди его возраста. Я пока не так часто у него бываю, но Францию полюбила еще больше».

Инна гордится своим сыном и желает ему в дальнейшем успехов. Мы также присоединяемся к ее пожеланиям.

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Ключевые слова: Инна Маликова

Количество просмотров: 2 119
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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