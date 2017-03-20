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Анна Седокова решила растить третьего ребенка без официального папы

Сегодня, 16:24
Певица Анна Седокова находится на заключительных месяцах беременности, но брать отпуск она не собирается, а наоборот выступает и с удовольствием раздает интервью.

Анна Седокова решила растить третьего ребенка без официального папы

Недавно она рассказала о том, что не собирается выходить замуж. Сейчас Аня находится в Калифорнии, где ожидает появления на свет своего сына. И хотя Седокова скрывает имя отца своего ребенка по приметам это член совета директоров Челябинского трубопрокатного завода и сын его владельца Артем Комаров.

Анна Седокова решила растить третьего ребенка без официального папы


Так вот, о том, что Анна готовится к свадьбе с ним говорили уже давно, а сегодня выяснялось, что она до сих пор находится в статусе «свободной девушки».

Сообщила об этом Анна сама, написав длинную фразу, расшифровать которую весьма сложно.

- А ещё я забыла тебя поцеловать в новой неделе. Вот. Она у нас будет крутая ! У меня есть новости ))), - начала Анна.

- Мне тут сделали предложение от которого я не смогла отказаться. Так что... Я возвращаюсь на TV Люблю его, не могу, написала Седокова.

Судя по всему, «люблю его, не могу» относится к телевидению.

- Мне все же придётся изменить статус свободной девушки. Люблю его, не могу ... , - продолжила Анна.

Анна Седокова решила растить третьего ребенка без официального папы


Получается, что она до сих пор «свободная девушка» и ей это нравится, а вот изменить статус придется. Очень странно. Если речь идет о предложении руки и сердца, то оно явно на втором месте после предложения вернуться на ТВ.

- А если конкретней . Жизнь удивительная и такая невероятная !!!!! Люблю Ее, не могу, - закончила Седокова.

Вот такие откровения, где, на самом деле, конкретно только то, что она беременна и скоро родит, а замуж, вроде и не хочет.

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Ключевые слова: Анна Седокова

Количество просмотров: 4 095
Автор: Mysha

Автор фото: instagram.com

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