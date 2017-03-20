Анна Седокова решила растить третьего ребенка без официального папы

Недавно она рассказала о том, что не собирается выходить замуж. Сейчас Аня находится в Калифорнии, где ожидает появления на свет своего сына. И хотя Седокова скрывает имя отца своего ребенка по приметам это член совета директоров Челябинского трубопрокатного завода и сын его владельца Артем Комаров.Так вот, о том, что Анна готовится к свадьбе с ним говорили уже давно, а сегодня выяснялось, что она до сих пор находится в статусе «свободной девушки».Сообщила об этом Анна сама, написав длинную фразу, расшифровать которую весьма сложно.- А ещё я забыла тебя поцеловать в новой неделе. Вот. Она у нас будет крутая ! У меня есть новости ))), - начала Анна.- Мне тут сделали предложение от которого я не смогла отказаться. Так что... Я возвращаюсь на TV Люблю его, не могу, написала Седокова.Судя по всему, «люблю его, не могу» относится к телевидению.- Мне все же придётся изменить статус свободной девушки. Люблю его, не могу ... , - продолжила Анна.Получается, что она до сих пор «свободная девушка» и ей это нравится, а вот изменить статус придется. Очень странно. Если речь идет о предложении руки и сердца, то оно явно на втором месте после предложения вернуться на ТВ.- А если конкретней . Жизнь удивительная и такая невероятная !!!!! Люблю Ее, не могу, - закончила Седокова.Вот такие откровения, где, на самом деле, конкретно только то, что она беременна и скоро родит, а замуж, вроде и не хочет.