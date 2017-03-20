Мама Тимати разместила в день рождения внучки довольно траурный снимок

На фотографии малышка Алиса, её мама Алена Шишкова и певец Тимати позируют, облаченные в черные наряды. Бабушка Симона подписала фото чеченской пословицей:"Того, кто не по зубам, едят глазами и сплетнями".Многие фанаты отметили, что фотосессия больше похожа на траурную. Хотя, черный цвет во всем мире считается эталоном стиля. Видимо, подписчикам блога и в обычно жизни хватает темных красок, поэтому тут они ожидали увидеть что-то "цветастенькое", но никак не полностью черное платье и украшение на голове милой крошки Алисы.