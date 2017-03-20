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Мама Тимати разместила в день рождения внучки довольно траурный снимок

Сегодня, 16:34
Симона Юнусова поздравила внучку Алису довольно необычным способом, опубликовав снимок, который одобрили далеко не все, даже самые современные родители.

Мама Тимати разместила в день рождения внучки довольно траурный снимок
На фотографии малышка Алиса, её мама Алена Шишкова и певец Тимати позируют, облаченные в черные наряды. Бабушка Симона подписала фото чеченской пословицей:

"Того, кто не по зубам, едят глазами и сплетнями".

Мама Тимати разместила в день рождения внучки довольно траурный снимок


Многие фанаты отметили, что фотосессия больше похожа на траурную. Хотя, черный цвет во всем мире считается эталоном стиля. Видимо, подписчикам блога и в обычно жизни хватает темных красок, поэтому тут они ожидали увидеть что-то "цветастенькое", но никак не полностью черное платье и украшение на голове милой крошки Алисы.

Мама Тимати разместила в день рождения внучки довольно траурный снимок

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Ключевые слова: Тимати

Количество просмотров: 2 808
Автор: Mysha

Автор фото: instagram.com

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