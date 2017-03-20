Мама Тимати разместила в день рождения внучки довольно траурный снимок

Симона Юнусова поздравила внучку Алису довольно необычным способом, опубликовав снимок, который одобрили далеко не все, даже самые современные родители.
На фотографии малышка Алиса, её мама Алена Шишкова и певец Тимати позируют, облаченные в черные наряды. Бабушка Симона подписала фото чеченской пословицей:
"Того, кто не по зубам, едят глазами и сплетнями".
Многие фанаты отметили, что фотосессия больше похожа на траурную. Хотя, черный цвет во всем мире считается эталоном стиля. Видимо, подписчикам блога и в обычно жизни хватает темных красок, поэтому тут они ожидали увидеть что-то "цветастенькое", но никак не полностью черное платье и украшение на голове милой крошки Алисы.
Ключевые слова: Тимати
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Автор: Mysha
Автор фото: instagram.com
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