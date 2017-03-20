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Родители Виктории Боня окончательно забрали дочку Анджелину

Сегодня, 00:53
Неделю назад стало известно, что светская львица Виктория Боня переехала жить в Калифорнию, но её дочка Анджелина-Летиция осталась дома в Монако.

Родители Виктории Боня окончательно забрали дочку Анджелину



Учитывая, что 17 марта девочке исполнялось 5 лет, было странно, что Боня в этот день будет не с ней.

Родители Виктории Боня окончательно забрали дочку Анджелину


Позже выяснялось, что Анджелина все же прилетает к матери, но в сам День рождения, а не накануне. То есть, первыми с маленьким юбилеем её поздравили отец Алекс Смерфит и его родители, а уже потом отправили её в США. Видимо и основные торжества с друзьями и родственниками, но без матери, были именно в Монако.

Родители Виктории Боня окончательно забрали дочку Анджелину


Если матери нет на празднике, посвященном пятилетию дочери, то это говорит о многом. И, похоже, именно Боня будет играть роль «воскресного папы», а вот родители Алекса, который, кстати, и сам дома не засиживается, будут заниматься её воспитанием и решать, когда она сможет её видеть.

Родители Виктории Боня окончательно забрали дочку Анджелину


Так что, подарки от мамы, завернутые в одинаковую бумагу, Анджелина открывала уже на следующий день.

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Ключевые слова: Виктория Боня

Количество просмотров: 2 496
Автор: Mysha

Автор фото: instagram.com

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