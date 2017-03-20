Родители Виктории Боня окончательно забрали дочку Анджелину

Учитывая, что 17 марта девочке исполнялось 5 лет, было странно, что Боня в этот день будет не с ней.Позже выяснялось, что Анджелина все же прилетает к матери, но в сам День рождения, а не накануне. То есть, первыми с маленьким юбилеем её поздравили отец Алекс Смерфит и его родители, а уже потом отправили её в США. Видимо и основные торжества с друзьями и родственниками, но без матери, были именно в Монако.Если матери нет на празднике, посвященном пятилетию дочери, то это говорит о многом. И, похоже, именно Боня будет играть роль «воскресного папы», а вот родители Алекса, который, кстати, и сам дома не засиживается, будут заниматься её воспитанием и решать, когда она сможет её видеть.Так что, подарки от мамы, завернутые в одинаковую бумагу, Анджелина открывала уже на следующий день.