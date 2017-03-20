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Стефания Маликова ослушалась маму и теперь жалеет об этом

Сегодня, 00:58
Дочка известного композитора Стефания Маликова недавно решилась на кардинальные перемены во внешнем виде. Тогда девушке казалось, что это взрослый поступок, правда через пару недель она о нем пожалела.

Стефания Маликова ослушалась маму и теперь жалеет об этом
Стефания решила постричься, отказавшись от роскошных длинных локонов, которые её так украшали.

Стефания Маликова ослушалась маму и теперь жалеет об этом


В выходные Маликова призналась, что мечтает, чтобы волосы поскорее отрасли обратно.

Стефания Маликова ослушалась маму и теперь жалеет об этом


"Мечтаю сдать ЕГЭ, поступить в МГИМО, получить права на вождение машины, отрастить волосы и уехать на Мадагаскар ))) i like to move it, move it ".

Стефания Маликова ослушалась маму и теперь жалеет об этом


А так же в сообщении передала маме, что она была права:

"Волосы, come back pleeease, мама, ты как всегда оказалась права".

Стефания Маликова ослушалась маму и теперь жалеет об этом


Ну, иногда так хочется поступить по-своему, и волосы - это, наверно, далеко не самое ужасное. Тем более понятно, с чем именно связано желание меняться - несколько дней назад Стефания впервые опубликовала снимок со своим бойфрендом, который говорит о том, что молодых людей связывают очень романтичные и трепетные чувства, которые ранее они называли дружбой.

Стефания Маликова ослушалась маму и теперь жалеет об этом

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Ключевые слова: Стефания Маликова

Количество просмотров: 1 391
Автор: Mysha

Автор фото: instagram.com

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