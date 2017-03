Стефания Маликова ослушалась маму и теперь жалеет об этом

Стефания решила постричься, отказавшись от роскошных длинных локонов, которые её так украшали.В выходные Маликова призналась, что мечтает, чтобы волосы поскорее отрасли обратно."Мечтаю сдать ЕГЭ, поступить в МГИМО, получить права на вождение машины, отрастить волосы и уехать на Мадагаскар ))) i like to move it, move it ".А так же в сообщении передала маме, что она была права:"Волосы, come back pleeease, мама, ты как всегда оказалась права".Ну, иногда так хочется поступить по-своему, и волосы - это, наверно, далеко не самое ужасное. Тем более понятно, с чем именно связано желание меняться - несколько дней назад Стефания впервые опубликовала снимок со своим бойфрендом, который говорит о том, что молодых людей связывают очень романтичные и трепетные чувства, которые ранее они называли дружбой.