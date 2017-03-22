Федор Бондарчук познакомил Паулину Андрееву с родственниками

В тот момент, когда все гости и действующие лица премьеры собрались в кинотеатре появился Федор Бондарчук со своей невестой. Сделав несколько фото для прессы, пара хотела уйти, но, как оказалось, у Федора был запланирована еще одна фотосессия со своими внучками Маргаритой и Верой.Паулина в этом участие принимать не стала и видимо, в это время, болтала с Татой Мамиашвили, которая и привела внуков её жениха на премьеру.Такая встреча поколений не может не выглядеть забавной – дедушка, жена сына, внуки и молодая невеста.