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Федор Бондарчук познакомил Паулину Андрееву с родственниками

Сегодня, 17:41
Режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева вместе прибыли на премьеру детского мультфильма, где и состоялась торжественная встреча.

Федор Бондарчук познакомил Паулину Андрееву с родственниками
В тот момент, когда все гости и действующие лица премьеры собрались в кинотеатре появился Федор Бондарчук со своей невестой. Сделав несколько фото для прессы, пара хотела уйти, но, как оказалось, у Федора был запланирована еще одна фотосессия со своими внучками Маргаритой и Верой.

Федор Бондарчук познакомил Паулину Андрееву с родственниками


Паулина в этом участие принимать не стала и видимо, в это время, болтала с Татой Мамиашвили, которая и привела внуков её жениха на премьеру.

Федор Бондарчук познакомил Паулину Андрееву с родственниками


Такая встреча поколений не может не выглядеть забавной – дедушка, жена сына, внуки и молодая невеста.

Федор Бондарчук познакомил Паулину Андрееву с родственниками

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Ключевые слова: Федор Бондарчук

Количество просмотров: 4 004
Автор: Mysha

Автор фото: instagram.com

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