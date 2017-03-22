Стало известно, где будет рожать Алена Краснова

Но это пока. Как показывает практика, сейчас отечественные знаменитости и просто состоятельные люди предпочитают рожать дома, поскольку здесь они звезды с соответствующим статусом, а там просто русские.
Размышляет Краснова и об именах для детей.
- Из мужских имен мне нравятся Марк, Макар, Савелий, Линар, Кристофер, Адам. А дочку хочу назвать Евой. Хотя мне еще нравятся Стефания, Вивьен и Мия, - откровенничает она в своем микроблоге.
Так что, если уж молодежь так настроена на детей, то, видимо, это событие не за горами.
Забавно, что младший брат Никиты Тема предпочитает обедать именно под его музыку, а когда его отец Владимир Пресняков младший спрашивает, не хочет ли он послушать песни папы или мамы, то отказывается.