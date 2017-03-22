Стало известно, где будет рожать Алена Краснова

Но, как многие молодые девушки Алена обсуждает с подругами не только свадебное платье, но и детей. Поговорить на эту тему она не отказывается и уже призналась, что хочет ребеночка, поскольку это умиляет Никиту. Краснова даже строит планы, где будет рожать и пока её желания склоняются не в пользу России.Но это пока. Как показывает практика, сейчас отечественные знаменитости и просто состоятельные люди предпочитают рожать дома, поскольку здесь они звезды с соответствующим статусом, а там просто русские.Размышляет Краснова и об именах для детей.- Из мужских имен мне нравятся Марк, Макар, Савелий, Линар, Кристофер, Адам. А дочку хочу назвать Евой. Хотя мне еще нравятся Стефания, Вивьен и Мия, - откровенничает она в своем микроблоге.Так что, если уж молодежь так настроена на детей, то, видимо, это событие не за горами.Забавно, что младший брат Никиты Тема предпочитает обедать именно под его музыку, а когда его отец Владимир Пресняков младший спрашивает, не хочет ли он послушать песни папы или мамы, то отказывается.