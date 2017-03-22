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Стало известно, где будет рожать Алена Краснова

Сегодня, 02:07
Никита Пресняков и его девушка 19-летняя Алена Красова ведут активную подготовку к свадьбе.

Стало известно, где будет рожать Алена Краснова

Но, как многие молодые девушки Алена обсуждает с подругами не только свадебное платье, но и детей. Поговорить на эту тему она не отказывается и уже призналась, что хочет ребеночка, поскольку это умиляет Никиту. Краснова даже строит планы, где будет рожать и пока её желания склоняются не в пользу России.

Но это пока. Как показывает практика, сейчас отечественные знаменитости и просто состоятельные люди предпочитают рожать дома, поскольку здесь они звезды с соответствующим статусом, а там просто русские.

Стало известно, где будет рожать Алена Краснова


Размышляет Краснова и об именах для детей.

- Из мужских имен мне нравятся Марк, Макар, Савелий, Линар, Кристофер, Адам. А дочку хочу назвать Евой. Хотя мне еще нравятся Стефания, Вивьен и Мия, - откровенничает она в своем микроблоге.

Так что, если уж молодежь так настроена на детей, то, видимо, это событие не за горами.

Стало известно, где будет рожать Алена Краснова


Забавно, что младший брат Никиты Тема предпочитает обедать именно под его музыку, а когда его отец Владимир Пресняков младший спрашивает, не хочет ли он послушать песни папы или мамы, то отказывается.

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Ключевые слова: Алена Красова

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Автор: Mysha

Автор фото: instagram.com

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