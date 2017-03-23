Теона Дольникова показала своего малыша

Молодые скрывали беременность певицы до последнего. О рождении малыша стало известно только после выписки из роддома.На днях в микроблоге Тионы появился милый снимок, на котором молодая мама держит спящего малыша, лежа на кровати.«Да, я стала мамой чудесного мальчика. В этом мире появился лучик света. Я пока не хочу откровенничать, могу только подтвердить, что стала мамой, и очень счастлива. Мой нетерпеливый мальчишка так рвался на свободу, что родился чуть раньше срока, поэтому я и не спешила всем рассказывать. Но теперь можно не волноваться, у нас все хорошо. Он хорошо ест, спит, радует маму и дружит с Собакулем», - писала Теона после рождения ребенка.