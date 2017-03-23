Поздравляя сына с днем рождения, Стас Пьеха признался, что ему стыдно

Звездный папа не часто общается с малышом, его воспитывает мама, модель Наталья Горчакова.Но теперь Стас, хотя бы, перестал скрывать тот факт, что у него растет сын. Он даже открыто опубликовал в блоге послание к Петеньке:"Меня зовут С. Пьеха (Герулис) ... Мне 36 лет и я прожил довольно странную и противоречивую жизнь... Но сейчас не об этом:)) за окном - Мурманск, снег и солнце, ранняя весна, Господь не наделил меня (ярковыраженной) жизнерадостностью и оптимизмом(мы с ним над этим работаем:)) и ранняя весна, период болезненного пробуждения от зимнего небытия, мною особенно нелюбим (по ряду неважных причин), вот почему жизнь реабилитировалась и подарила мне сына, именно в это неуютное время... Дабы компенсировать отсутствие ресурса и обрести повод ждать март, думаю с каждым годом все ярче и очевиднее... Сегодня Петру исполняется 3 года! Я искренне поздравляю его маму, бабушек, Прабабушку, тётю и дядю и всех всех родственников с таким Замечательным праздником! И конечно самого виновника, с Днём Рождения, Сын! #Петрпьеха #деньрождения #3 #моигодамоебогатство #идемдальше".Только вот поклонники не поняли зачем был такой официоз, к чему было начинать со слов о противоречивой жизни. Некоторые сделали предположение, что Стасу на самом деле стыдно за то, что сын растет без него, иначе к чему все эти громкие слова.Но, ведь никогда не поздно начать общаться с близкими людьми или сделать жизнь чуточку лучше.