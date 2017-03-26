Виктория Дайнеко вынуждена снимать жилье

Теперь же Виктория переехала из квартиры в гостиничный номер.Вместе с певицей уехала и ее маленькая дочка.Как выяснилось, переезд был связан с ремонтом, который проводится в квартире Вики. Для девушки переезд даже стал способом внести что-то новое в свою жизнь.«Несколько дней я долго гадала куда переехать. И вдруг мне пришла в голову мысль на это время превратиться в настоящих туристов! Мы выбрали отель напротив Красной Площади, с видом на нее из окна номера и каждый день прогуливались по историческим достопримечательностям. Это такие незабываемые ощущения, даже когда живешь в городе четырнадцать лет! Правда, казалось, что мы приехали в гости», - написала Дайнеко.