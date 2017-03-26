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Виктория Дайнеко вынуждена снимать жилье

Вчера, 23:40
Месяц назад многих удивила новость о расставании певицы Виктории Дайнеко и ее мужа Дмитрия Клеймана.

Виктория Дайнеко вынуждена снимать жилье
Теперь же Виктория переехала из квартиры в гостиничный номер.

Вместе с певицей уехала и ее маленькая дочка.

Как выяснилось, переезд был связан с ремонтом, который проводится в квартире Вики. Для девушки переезд даже стал способом внести что-то новое в свою жизнь.

Виктория Дайнеко вынуждена снимать жилье


«Несколько дней я долго гадала куда переехать. И вдруг мне пришла в голову мысль на это время превратиться в настоящих туристов! Мы выбрали отель напротив Красной Площади, с видом на нее из окна номера и каждый день прогуливались по историческим достопримечательностям. Это такие незабываемые ощущения, даже когда живешь в городе четырнадцать лет! Правда, казалось, что мы приехали в гости», - написала Дайнеко.

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Ключевые слова: Виктория Дайнеко

Количество просмотров: 338
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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