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Бенедикт Камбербетч стал папой во второй раз

Вчера, 23:54
В семье популярного актера Бенедикта Камбербэтча, который прославился благодаря роли в сериале "Шерлок", и Софи Хантер радостное событие, у пары родился второй ребенок.

Бенедикт Камбербетч стал папой во второй раз
Судя по всему ребенок родился еще третьего марта, но супругам удавалось скрывать это.

Малыш получил необычное имя Хэл, в честь одного из героев Уильяма Шекспира.

Бенедикт Камбербетч стал папой во второй раз


«Малыш Камбербэтч, добро пожаловать в этот мир! Надеемся, Кристофер рад появлению у него младшего брата», - написал актер в "Фейсбуке".

Поздравляем пару с пополнением в семействе.

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Ключевые слова: Бенедикт Камбербэтч

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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