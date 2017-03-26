Бенедикт Камбербетч стал папой во второй раз

В семье популярного актера Бенедикта Камбербэтча, который прославился благодаря роли в сериале "Шерлок", и Софи Хантер радостное событие, у пары родился второй ребенок.

Судя по всему ребенок родился еще третьего марта, но супругам удавалось скрывать это.Малыш получил необычное имя Хэл, в честь одного из героев Уильяма Шекспира.«Малыш Камбербэтч, добро пожаловать в этот мир! Надеемся, Кристофер рад появлению у него младшего брата», - написал актер в "Фейсбуке".Поздравляем пару с пополнением в семействе.