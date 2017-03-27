Диана Гурцкая слишком опекает сына

Родители души обожают своего мальчика, окружают его любовью и заботой.«Я хочу знать обо всех его интересах, даже пытаюсь разбираться в компьютерных играх, - рассказывает известная певица. – Вот вы знаете, что такое «Майн Крафт»? Я - нет, поэтому часто расспрашиваю у него про героев, сюжет, задачи игры. Он мне рассказывает, а я представляю все-все детали, стараюсь их запомнить».Костя может поговорить со своей мамой по душам, не имеет от нее секретов. Но тем не менее Диане есть о чем переживать.«Сейчас другие времена, - делится Гурцкая. – Дети прикованы к компьютеру, к Интернету, поэтому я считаю, что образование, различные кружки, музыкальная школа смогут защитить нас от не самых лучших ситуаций, с которыми мы порой сталкиваемся. Да, я в этом очень жесткая и строгая, в отличие от папы».