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Диана Гурцкая слишком опекает сына

Сегодня, 11:00
Почти 10 лет назад Диана Гурцкая и ее муж Петр Кучеренко стали родителями очаровательного сына.

Диана Гурцкая слишком опекает сына
Родители души обожают своего мальчика, окружают его любовью и заботой.

«Я хочу знать обо всех его интересах, даже пытаюсь разбираться в компьютерных играх, - рассказывает известная певица. – Вот вы знаете, что такое «Майн Крафт»? Я - нет, поэтому часто расспрашиваю у него про героев, сюжет, задачи игры. Он мне рассказывает, а я представляю все-все детали, стараюсь их запомнить».

Диана Гурцкая слишком опекает сына


Костя может поговорить со своей мамой по душам, не имеет от нее секретов. Но тем не менее Диане есть о чем переживать.

Диана Гурцкая слишком опекает сына


«Сейчас другие времена, - делится Гурцкая. – Дети прикованы к компьютеру, к Интернету, поэтому я считаю, что образование, различные кружки, музыкальная школа смогут защитить нас от не самых лучших ситуаций, с которыми мы порой сталкиваемся. Да, я в этом очень жесткая и строгая, в отличие от папы».

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Ключевые слова: Диана Гурцкая

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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