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Дочка Ирины Хакамада со своим парнем снялись в ролике, рассказав о реальной жизни

Сегодня, 19:25
Мария Сиротинская и её молодой человек Влад Ситдиков снялись в видеоролике, который посвящен людям с синдромом Дауна.

Дочка Ирины Хакамада со своим парнем снялись в ролике, рассказав о реальной жизни


Маша и Влад решили впервые откровенно рассказать о том, как живут и ежедневно борются с общественными стереотипами. В этом году Марии исполняется 20 лет.

Она уже выходила в свет с Владом, например на мюзиклы «Золушка», «Танцующие под дождем». А сейчас она рассказала о спектакле с таким же названием.

Дочка Ирины Хакамада со своим парнем снялись в ролике, рассказав о реальной жизни


«Мне бы хотелось рассказать о спектакле «Золушка», в котором играют особые актеры, мои друзья. Мне посчастливилось играть главную роль… С нами работают профессиональные педагоги, костюмеры и гримеры. Премьера постановки состоится в Москве в конце мая. В свободное время я люблю заниматься театром. Кроме того, я учусь в колледже на керамиста»», – сообщила Сиротинская.

Дочка Ирины Хакамада со своим парнем снялись в ролике, рассказав о реальной жизни


Влад так же поведал о том, чем занимается.

«Скажу честно: спорт — для всех. Когда я занимаюсь спортом, то поднимаю 100 килограммов в жиме лежа», — сказал Влад.

Возлюбленный Маши отметил, что таким же, как он, молодым людям не стоит отчаиваться.

«Конечно, меня другие не воспринимают, потому что у меня есть синдром Дауна. Но нужно работать над собой», — отметил Ситдиков.

Предлагаю посмотреть весь ролик чуть ниже:


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Автор: Mysha

Автор фото: instagram.com

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