Дочка Ирины Хакамада со своим парнем снялись в ролике, рассказав о реальной жизни

Маша и Влад решили впервые откровенно рассказать о том, как живут и ежедневно борются с общественными стереотипами. В этом году Марии исполняется 20 лет.Она уже выходила в свет с Владом, например на мюзиклы «Золушка», «Танцующие под дождем». А сейчас она рассказала о спектакле с таким же названием.«Мне бы хотелось рассказать о спектакле «Золушка», в котором играют особые актеры, мои друзья. Мне посчастливилось играть главную роль… С нами работают профессиональные педагоги, костюмеры и гримеры. Премьера постановки состоится в Москве в конце мая. В свободное время я люблю заниматься театром. Кроме того, я учусь в колледже на керамиста»», – сообщила Сиротинская.Влад так же поведал о том, чем занимается.«Скажу честно: спорт — для всех. Когда я занимаюсь спортом, то поднимаю 100 килограммов в жиме лежа», — сказал Влад.Возлюбленный Маши отметил, что таким же, как он, молодым людям не стоит отчаиваться.«Конечно, меня другие не воспринимают, потому что у меня есть синдром Дауна. Но нужно работать над собой», — отметил Ситдиков.Предлагаю посмотреть весь ролик чуть ниже: