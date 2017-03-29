Поклонники считают, что Анна Михайловская беременна

В ничем не примечательном кадре подписчики разглядели небольшой животик, который она закрыла пальто.Актриса эту новость никак не комментирует.«Либо так просто кажется, но кажется будто животик есть», «Беременна?»,«Какая вы красивая! Ждете второго ребеночка или показалось? Извините, если показалось, но просто очень рады будем, если вы собрались еще раз стать чудесной мамочкой! В любом случае вы талантливая и замечательная девушка!», «Я вот тоже заметила», «Таки беременна? Такая хорошенькая», «Ждете второго?», «Она что, беременна?» - писали фанаты девушки.В семье Анны Михайловской и ее супруга Тимофея Каратаева растет двухгодовалый сын Мирон.