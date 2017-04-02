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Катя Гордон поменяла имя ребенку

Сегодня, 13:49
В прошлом месяце в семье певицы и юриста Кати Гордон появился второй ребенок.

Катя Гордон поменяла имя ребенку
Катя рассказывала подписчикам о том, что роды были тяжелые, она потеряла много крови, но к счастью все закончилось хорошо.

«Я до сих пор не до конца восстановилась, - поведала Гордон журналистам. - Все-таки мне перелили 4 литра крови, организм восстанавливается и обновляет свою кровь около 100 дней. Но настроена по-боевому. К сожалению, последствия пока дают о себе знать: врачи запретили мне ближайшие пару месяцев поднимать тяжести, все, что весит больше одного килограмма. Поэтому даже не могу брать новорожденного сына на руки. Но скоро все встанет на свои места. Стараюсь беречь себя, радуюсь весне и каждому новому дню».

Катя Гордон поменяла имя ребенку


Катя решила назвать сына необычным именем Леон. Но отец ребенка такое имя не одобрил, и женщина пошла на уступки.

«Мы назвали сына Серафимом, - рассказывает звезда. - Папа просто считает, что если уж давать ребенку необычные имена, то старые христианские или католические. Мне же, когда я впервые его увидела, показалось, что он такой львенок. Я стараюсь быть мудрой и идти навстречу, прислушалась к мужчине. В принципе мне новое имя даже больше теперь нравится, чем Леон. Серафим – это в честь одного из моих любимых святых, Серафима Саровского. Плюс Серафим – это огненный ангел – высший чин ангелов. Буквально накануне регистрации я поняла, что именно так малыша и должны звать».

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Ключевые слова: Катя Гордон

Количество просмотров: 4 628
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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