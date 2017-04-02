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Николь Кузнецова похвасталась роскошной квартирой с антиквариатом

Сегодня, 15:03
Участница "Битвы экстрасенсов" Николь Кузнецова счастлива в браке с ведущим Александром Садоковым.

Николь Кузнецова похвасталась роскошной квартирой с антиквариатом
В семье подрастают двое замечательных сыновей.

Николь Кузнецова похвасталась роскошной квартирой с антиквариатом


Николь решила показать корреспондентам свою квартиру после ремонта, который закончился недавно.

Николь Кузнецова похвасталась роскошной квартирой с антиквариатом


Здесь у детей общая спальня, но, по словам Кузнецовой, они с супругом недавно купили еще одну квартиру в строящемся доме.

Николь Кузнецова похвасталась роскошной квартирой с антиквариатом


Там каждый ребенок будет иметь свою собственную комнату.

Николь Кузнецова похвасталась роскошной квартирой с антиквариатом


«Нам было важно, чтобы квартира находилась в пределах Третьего транспортного кольца, в оживленном месте, – поведала экстрасенс. – Через несколько домов, кстати, живет и моя мамочка.

Николь Кузнецова похвасталась роскошной квартирой с антиквариатом


Предыдущий дизайн был очень агрессивным, поэтому мы поменяли цвета стен, полы, мебель. Хотели спокойный стиль, но с яркими элементами. Обои выбирал муж, потому что, когда мы делали спальню, я лежала дома с гипсом после ринопластики».

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Ключевые слова: Николь Кузнецова

Количество просмотров: 1 794
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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