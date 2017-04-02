Николь Кузнецова похвасталась роскошной квартирой с антиквариатом

В семье подрастают двое замечательных сыновей.Николь решила показать корреспондентам свою квартиру после ремонта, который закончился недавно.Здесь у детей общая спальня, но, по словам Кузнецовой, они с супругом недавно купили еще одну квартиру в строящемся доме.Там каждый ребенок будет иметь свою собственную комнату.«Нам было важно, чтобы квартира находилась в пределах Третьего транспортного кольца, в оживленном месте, – поведала экстрасенс. – Через несколько домов, кстати, живет и моя мамочка.Предыдущий дизайн был очень агрессивным, поэтому мы поменяли цвета стен, полы, мебель. Хотели спокойный стиль, но с яркими элементами. Обои выбирал муж, потому что, когда мы делали спальню, я лежала дома с гипсом после ринопластики».