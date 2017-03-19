Виктория Дайнеко случайно рассекретила имя дочки

Напомним, ровно полтора года назад 3 октября 2015 года Виктория Дайнеко стала мамой. За это время Дайнеко успела несколько раз поругаться с отцом девочки и даже начать с ним бракоразводный процесс, но имени дочери так и не раскрыла.Даже удивительно, что за столь долгое времени никто их окружения певицы не проговорился. Так что, на сегодняшний день, единственной версией по прежнему остается имя Любовь. Спустя три месяца с рождения Вика похвасталась браслетиком, написав. Что очень долго искала, что-то для себя.- Просто прелесть. Знаю, я не оригинальна, но теперь моя Любовь всегда со мной, - прокомментировала свой выбор Дайнеко. Поскольку слово Любовь было написано с большой буквы, то многие посчитали, что это и есть имя.Правда, потом этот браслет пропал с руки Виктории. По фото видно, что, зачастую на руках вообще нет украшений, а если и есть, то никакой фигурки девочки там не наблюдается.Так что, может и не было никакой Любви, а просто очередная реклама ювелирных украшений.