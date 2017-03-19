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Виктория Дайнеко случайно рассекретила имя дочки

Вчера, 19:54
По сей день имя дочери Виктории Дайнеко держалось в строжайшем секрете.

Виктория Дайнеко случайно рассекретила имя дочки
Напомним, ровно полтора года назад 3 октября 2015 года Виктория Дайнеко стала мамой. За это время Дайнеко успела несколько раз поругаться с отцом девочки и даже начать с ним бракоразводный процесс, но имени дочери так и не раскрыла.

Даже удивительно, что за столь долгое времени никто их окружения певицы не проговорился. Так что, на сегодняшний день, единственной версией по прежнему остается имя Любовь. Спустя три месяца с рождения Вика похвасталась браслетиком, написав. Что очень долго искала, что-то для себя.

- Просто прелесть. Знаю, я не оригинальна, но теперь моя Любовь всегда со мной, - прокомментировала свой выбор Дайнеко. Поскольку слово Любовь было написано с большой буквы, то многие посчитали, что это и есть имя.

Виктория Дайнеко случайно рассекретила имя дочки


Правда, потом этот браслет пропал с руки Виктории. По фото видно, что, зачастую на руках вообще нет украшений, а если и есть, то никакой фигурки девочки там не наблюдается.

Так что, может и не было никакой Любви, а просто очередная реклама ювелирных украшений.

Виктория Дайнеко случайно рассекретила имя дочки

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Ключевые слова: Виктория Дайнеко

Количество просмотров: 2 847
Автор: Mysha

Автор фото: instagram.com

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