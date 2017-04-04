Дарья Мельникова заговорила с поклонниками о материнстве

Дарья старается посвящать все свое время ребенку.
Мельникова часто публикует посты, где делится секретами материнства и воспитания.
Молодая мама даже решила создать новую страницу, которая посвящена детям.
И недавно девушка обескуражила поклонников, разместив снимок, где у нее огромный живот.
«Это не третьеапрельская шутка, и я не беременна. Хочу представить вам свою страничку, где вы узнаете о том, что у меня есть сын, и как я с этим справляюсь, а также о детях моих подруг, и что делают они, чтобы выйти на новый кармический уровень. Заряд мотивации и новых идей на каждый день!» - поведала актриса.