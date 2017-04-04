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Дарья Мельникова заговорила с поклонниками о материнстве

Сегодня, 11:40
В 2015 году актриса Дарья Мельникова стала счастливой мамой прекрасного мальчика.

Дарья Мельникова заговорила с поклонниками о материнстве
После этого ее жизнь кардинально изменилась.

Дарья старается посвящать все свое время ребенку.

Мельникова часто публикует посты, где делится секретами материнства и воспитания.

Молодая мама даже решила создать новую страницу, которая посвящена детям.

Дарья Мельникова заговорила с поклонниками о материнстве


И недавно девушка обескуражила поклонников, разместив снимок, где у нее огромный живот.

«Это не третьеапрельская шутка, и я не беременна. Хочу представить вам свою страничку, где вы узнаете о том, что у меня есть сын, и как я с этим справляюсь, а также о детях моих подруг, и что делают они, чтобы выйти на новый кармический уровень. Заряд мотивации и новых идей на каждый день!» - поведала актриса.

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Ключевые слова: Дарья Мельникова

Количество просмотров: 559
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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