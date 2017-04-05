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Виктория Талышинская скрывает лицо ребенка

Сегодня, 11:10
Прошлой осенью Виктория Талышинская, звезда группы "Непара", стала мамой прекрасной девочки Варвары.

Виктория Талышинская скрывает лицо ребенка
Роды прошли в американской клинике.

Виктория рассказывает, что на протяжении всей беременности чувствовала себя прекрасно, поэтому врач разрешил сесть в самолет на большом сроке.

Виктория Талышинская скрывает лицо ребенка


И с уходом на декрет девушка не торопилась, участвовала на концертах, будучи на последних сроках беременности.

После родов еще никому не удавалось увидеть лица малышки, так как родители стараются не показывать ее журналистам.

Виктория Талышинская скрывает лицо ребенка


«Мне не хочется показывать ее лицо. Считаю это лишним. Когда вырастет, сама решит: быть ей публичным человеком или нет! Дочь нас радует. Хотя первое время было, конечно, тяжеловато, особенно когда прилетели из Майами. У малышки был сбит режим. Она периодически путала день и ночь. Однажды не спала до восьми часов утра – это наш рекорд. Сейчас, слава Богу, режим наладился. Засыпает в 11 часов, а просыпается в 9–10 утра», - делится Талышинская.

Считаю, что карьера карьерой, но для ребенка просто необходимо присутствие мамы.

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Ключевые слова: Виктория Талышинская

Количество просмотров: 975
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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