Виктория Талышинская скрывает лицо ребенка

Роды прошли в американской клинике.Виктория рассказывает, что на протяжении всей беременности чувствовала себя прекрасно, поэтому врач разрешил сесть в самолет на большом сроке.И с уходом на декрет девушка не торопилась, участвовала на концертах, будучи на последних сроках беременности.После родов еще никому не удавалось увидеть лица малышки, так как родители стараются не показывать ее журналистам.«Мне не хочется показывать ее лицо. Считаю это лишним. Когда вырастет, сама решит: быть ей публичным человеком или нет! Дочь нас радует. Хотя первое время было, конечно, тяжеловато, особенно когда прилетели из Майами. У малышки был сбит режим. Она периодически путала день и ночь. Однажды не спала до восьми часов утра – это наш рекорд. Сейчас, слава Богу, режим наладился. Засыпает в 11 часов, а просыпается в 9–10 утра», - делится Талышинская.Считаю, что карьера карьерой, но для ребенка просто необходимо присутствие мамы.