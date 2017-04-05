Галина Юдашкина показала редкий снимок своего сына

Семья Юдашкиных просто обожает маленького мальчика.На днях девушка написала поздравление своему сыну, которому исполнился годик.Галина опубликовала редкий кадр, который был снят еще в маленьком возрасте Анатолия.Снимок умилил поклонников, которые начали оставлять массу комментариев.«Ровно год назад я поняла, что такое настоящее счастье! Родился наш сыночек, самый жизнерадостный на свете мальчик, с доброй душой и улыбкой на лице! Мы тебя с папой очень любим, всегда будем твоей поддержкой, расти здоровым и счастливым», – написала Галина в "Инстаграм".