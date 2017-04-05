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Галина Юдашкина показала редкий снимок своего сына

Сегодня, 11:39
Год назад Галина Юдашкина родила замечательного сына Анатолия.

Галина Юдашкина показала редкий снимок своего сына
Семья Юдашкиных просто обожает маленького мальчика.

Галина Юдашкина показала редкий снимок своего сына


На днях девушка написала поздравление своему сыну, которому исполнился годик.

Галина опубликовала редкий кадр, который был снят еще в маленьком возрасте Анатолия.

Галина Юдашкина показала редкий снимок своего сына


Снимок умилил поклонников, которые начали оставлять массу комментариев.

«Ровно год назад я поняла, что такое настоящее счастье! Родился наш сыночек, самый жизнерадостный на свете мальчик, с доброй душой и улыбкой на лице! Мы тебя с папой очень любим, всегда будем твоей поддержкой, расти здоровым и счастливым», – написала Галина в "Инстаграм".

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Ключевые слова: Галина Юдашкина

Количество просмотров: 273
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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