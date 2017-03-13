Полина Гагарина с сыном приняли участие в эстафете

Несмотря на то, что певица Полина Гагарина по сей день хранит молчание о родах второго ребенка, которые должны были уже состояться, звезда активно выпускает новые треки, а на днях приняла участие в эстафете.

Акция носила название "#СердечноОбнимаю", которая была запущенна компанией Любятово совместно с Фондом продовольствия «Русь», началась 27 февраля и продлится до 15 апреля. Суть в том, что звезды выкладывали фотографии в компании родных с тегом #СердечноОбнимаю. Полина показала фотографию со старшим сыном Андреем.Помимо Полины в акции приняли участие Анна Хилькевич,Мария Кожевникова,Ольга Шелест и многие другие. По-моему очень даже добрая акция и печеньки вкусные (это не реклама).